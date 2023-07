WEIßENBURG. (841) Am Montagmittag (17.07.2023) geriet eine Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weißenburg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 11:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in der Straße „Am Laubenbuch“ ein. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Weißenburg vor Ort eintrafen, stand eine große Maschinenhalle, in welcher unter anderem Stroh und hochwertige landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge gelagert wurden, bereits im Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weißenburg sowie benachbarter Feuerwehren hatten das Feuer zwar rasch unter Kontrolle, aufgrund der enormen Menge brennenden Strohs dauerten die Löschmaßnahmen allerdings noch bis in die Abendstunden an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als eine Million Euro. Personen oder Tiere kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache aufgenommen. Demnach hat mutmaßlich ein technischer Defekt im Bereich der Photovoltaik-Anlage den Brand ausgelöst.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl