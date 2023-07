STRAUBING, LKR. KELHEIM. Aktuell kommt es vermehrt zu betrügerischen Anrufen im Stadtgebiet Straubing und dem Landkreis Kelheim. Bislang aber kam es zu keinen Übergaben von Bargeld oder Wertgegenständen.

Zwischen 10.00 Uhr und 14.33 Uhr kam es bereits zu zehn Anrufen in Zusammenhang mit Callcenterbetrügereien mittels verschiedener Maschen. Falsche Polizisten geben vor, vor Einbrechern schützen zu wollen. Dabei sollen die potentiellen Opfer Bargeld und Wertgegenstände an die Betrüger übergeben, damit diese vermeintlich gesichert werden können. Zur Auszahlung des Gewinnes im Rahmen eines Gewinnspieles sollen die Angerufenen im Voraus hohe Geldbeträge bezahlen. Die Gewinnausschüttung findet aber nie statt. Auch kommt es zu Betrugsversuchen über Messengerdienste. Der falsche Enkel bzw. die falsche Tochter hätten ein neues Handy, müssten aber eine dringende Überweisung vornehmen. Dieses Geld wiederum aber landet in den Händen der Betrüger und nicht in denen Händen des Enkels oder der Tochter.

Bislang kam es zu keinerlei Übergaben von Geld oder auch Wertgegenständen. Ebenso wurden keine "falschen" Überweisungen getätigt. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmaschen, legten auf und kontaktierten die Polizei unter der ihnen bekannten Telefonnumer.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet dennoch, wachsam zu bleiben und sich von den Betrügern nicht täuschen zu lassen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sie auch nur den geringsten Verdacht schöpfen. Die Polizei erkundigt sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder Wertsachen bzw. fordert am Telefon Geldbeträge oder Wertsachen.

Mit weiteren Anrufen ist zu rechnen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 18.07.2023, 14.52 Uhr