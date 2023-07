REGENSBURG. Am Dienstag, 18. Juli 2023 brachen bislang Unbekannte in den frühen Morgenstunden in einen Baumarkt im Stadtosten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überwanden bislang Unbekannte gegen 03:00 Uhr gewaltsam eine Schiebetüre und gelangten so in einen Baumarkt in der Sulzfeldstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Einzahlautomaten. Der Beuteschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort umfangreich Spuren. Bei den Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass für die Tat möglicherweise ein weißer Kastenwagen verwendet wurde. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise: Wer in den frühen Morgenstunden im Bereich der Sulzfeldstraße Verdächtiges beobachtet hat oder wem in diesem Bereich ein weißer Kastenwagen aufgefallen ist, soll unter 0941/506-2888 die Kriminalpolizei informieren.