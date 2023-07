Erding, Altenerding, 18.07.2023 - Am Montag, 17.07.2023 ereignete sich in Altenerding ein Raub zum Nachteil eines 32-Jährigen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 22.50 Uhr gerieten zwei 32-jährige Männer am Treppenabgang des Altenerdinger Bahnhofes in eine Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein Ghanaer einen ihm bereits bekannten Mann aus Sierra Leone leicht im Gesicht und entriss ihm seinen grünen Rucksack. In der Folge entfernte sich der Tatverdächtige vom Bahnhof, konnte jedoch kurze Zeit später in seiner Wohnung durch Beamte der PI Erding angetroffen werden.

Zur Klärung des Tatablaufes bittet die Kriminalpolizei Erding Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 08122/968-0 zu melden.