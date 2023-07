Übergriff von Jugendlichen auf Gleichaltrige - Pfefferspray im Spiel - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Montagabend ist es zu einem Köperverletzungsdelikt unter Jugendlichen gekommen, bei dem auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Die Aggressoren sind noch unbekannt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in dem Fall und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ist es gegen 23:20 Uhr an einer Parkbank in der Grünanlage in der Wallstädter Straße zu dem Aufeinandertreffen zwischen den beiden Jugendgruppen gekommen.



Zwei 17-Jährige und ihre gleichaltrige Begleiterin hielten sich demnach im Bereich der der Sitzgelegenheit auf, als sie aus einer fünfköpfigen Gruppe junger Heranwachsender heraus zunächst angesprochen wurden. Die ihnen Unbekannten forderten Zigaretten. Im weiteren Verlauf ist eine Person aus der Fünfergruppe an einen der 17-jährigen Jungs herangetreten und hat diesen geschlagen. Als das 17-jährige Mädchen dazwischen gehen wollte, wurde sie mit Pfefferspray besprüht.



Die Angegriffenen wollten sich dem Übergriff entziehen und sind in Richtung Erbigstraße gelaufen. Drei der Aggressoren verfolgten die 17-Jährigen, traten diese und verletzten auch einen der beiden jugendlichen Männer mit einem Pfefferspray.



Im Anschluss sind die bislang unbekannten Täter zu Fuß geflüchtet.



Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei ist ohne Erfolg geblieben.



Die 17-Jährigen wurden noch vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt und mussten glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen, dem genauen Geschehensablauf und der Identität der noch Unbekannten. Diese können teilweise nur vage als männlich und im geschätzten Alter zwischen 16 und 22 Jahren beschrieben werden.



Von zwei der Tätern liegt eine nähere Beschreibung vor, die wie folgt lautet:



Täter 1:

Männlich

Circa 17 Jahre alt

Dicke Statur

Soll eine rote Jogginghose mit der Aufschrift "Snipes" getragen haben

Täter 2:

Männlich

Circa 17 Jahre alt

Schlanke Figur

Zurückgekämmte Haare

Soll einen dunklen Trainingsanzug der Marke "Nike" getragen haben.

Wer Hinweise zu den Angreifern geben kann oder sonst sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Schnelle Festnahme nach verdächtiger Wahrnehmung - Mann hatte sich an Autotüren zu schaffen gemacht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem Zeugen einen Mann dabei beobachtet hatten, wie dieser an Türgriffen mehrerer Fahrzeuge zog, verständigten sie die Polizei. Die konnte den Verdächtigen schnell festnehmen.

Augenzeugen bemerkten gegen 22:30 Uhr eine sich verdächtig verhaltende Person, die offensichtlich an Autotürgriffen zog, um so möglicherweise ins Innere zu gelangen. Beim Erblicken der beiden aufmerksamen Zeugen, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Das Pärchen verständigte umgehend die Polizei.

Streifen der Alzenauer Polizei konnten mit Unterstützung der hessischen Kollegen einen tatverdächtigen 29-Jährigen am Kahler Bahnhof festnehmen, der auf die Beschreibung der Zeugen passte. Diebesgut fanden die Beamten bei dem Mann nicht. Bei den der Polizei bekannten Fahrzeugen wurde zudem glücklicherweise nichts entwendet.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.



Weitere Zeugenaufrufe





Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - DAMM. Ein schwarzer Hyundai i20 wurde im Laufe des Montags zwischen 07:50 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz mehrerer Supermärkte in der Langen Straße auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Dem Schaden nach wurde der Hyundai von einem gelben Fahrzeug an der rechten Seite angefahren.



ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Samstag, 01:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, wurde aus einem mutmaßlich unverschlossenen Ford Transit eine Kiste Bier, ein Werkzeugkoffer und Bargeld in Höhe von rund 150 Euro entwendet. Der weiße Transporter stand in der Zeit in der Fabrikstraße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT MENSENGESÄSS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag hat ein Unbekannter gegen 14:00 Uhr eine Glasflasche gegen ein Haus in der Hüttenberger Straße geworfen und dabei den Putz beschädigt. Der Werfer entkam unerkannt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen 16:20 Uhr und 17:10 Uhr wurde am Montag ein blauer Ford C-Max auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Bahnhofstraße beschädigt. Dem Schaden nach zu urteilen dürfte ein daneben parkendes Auto mit der Tür den Schaden verursacht haben.



WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 01:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus in der Landstraße mutwillig beschädigt. Offensichtlich wurde ein Gegenstand dagegen geworfen.



GROSSWALSTADT, LKR. MILTENBERG. Bereits am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr die Heckscheibe eines blauen VW Golf eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Auto stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Freibads in der Mainstraße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen dem 12. Juli, 16:00 Uhr, und Montag, 04:30 Uhr, wurde in der Abwesenheit des Besitzers ein blauer Ford Mustang angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Kolpingstraße am rechten Fahrbahnrand.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.