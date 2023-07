FEUCHT. (840) Im Zeitraum von Samstagnachmittag (15.07.2023) bis Montagmorgen (17.07.2023) brachen Unbekannte in einen Handyladen in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen Unbekannte am vergangenen Wochenende die Scheibe der Eingangstür eines geschlossenen Mobiltelefongeschäfts in der Hauptstraße ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie 19 Mobiltelefone im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach trafen die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.



Erstellt durch: Bernd Groß / bl