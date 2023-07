1180. Versuchte räuberische Erpressung in S-Bahn – Haidhausen

In der Nacht von Samstag, 15.07.2023, auf Sonntag, 16.07.2023, gegen 01:40 Uhr, stieg ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg am Ostbahnhof in eine S-Bahn in Richtung Ebersberg. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der sich zunächst bei einem anderen Fahrgast nach der Fahrtrichtung der Bahn erkundigte.

Aufgrund von Verständigungsproblemen wollte der 29-Jährige dem Unbekannten helfen und gab diesem Auskunft. Unvermittelt packte daraufhin der unbekannte Täter den 29-Jährigen am Hemd, schlug ihm zweimal ins Gesicht und forderte Geld.

Der 29-Jährige schob den unbekannten Täter von sich woraufhin dieser die S-Bahn an der nächsten Haltestelle, vermutlich Leuchtenbergring oder Berg am Laim, verließ und den 29-Jährigen aufforderte ebenfalls herauszukommen. Dies unterließ dieser jedoch und fuhr weiter.

Der 29-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Am nächsten Morgen erstattete der 29-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, hellblonde kurze gelockte Haare, nord- oder westeuropäische Erscheinung, bekleidet mit einem kurzen weißen Hemd und einer langen schwarzen Hose, führte einen schwarzen Rucksack mit sich und trug schwarze Bügelkopfhörer um den Hals

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Ostbahnhof, S-Bahn Richtung Ebersberg oder an den Haltestellen Leuchtenbergring / Berg am Laim (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.