NÜRNBERG. (839) Am Dienstagmorgen (18.07.2023) beleidigte und bedrohte ein Mann mehrere Fahrgäste in einem Linienbus im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf und griff zwei Polizeibeamte an. Die Polizei nahm den 37-jährigen Tatverdächtigen fest.



Gegen 07:30 Uhr befand sich der alkoholisierte 37-Jährige in einem Linienbus im Bereich der Straße „An der Radrunde“. Da er wiederholt Fahrgäste beleidigte und bedrohte, verständigte der Busfahrer über die VAG-Leitstelle die Polizei und stoppte den Bus, woraufhin der Mann ausstieg.

Als alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd am Tatort eintrafen, versuchte der 37-Jährige, die Beamten mit zwei Glasflaschen in der Hand anzugreifen. Die Polizisten mussten deshalb von ihrem Pfefferspray Gebrauch machen. Da dieses keine Wirkung zeigte, gaben sie einen Warnschuss ab. Daraufhin flüchtete der Mann in ein nahegelegenes Waldstück.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden.

Der mit etwa zwei Promille alkoholisierte 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl