NÜRNBERG. (838) Ein Mann hat sich am Montagnachmittag (17.07.2023) am Wöhrder See einer Frau in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.



Gegen 16:10 Uhr sonnte sich die 30-jährige Geschädigte im Bereich des Johann-Soergel-Wegs, als sich der Täter augenscheinlich gezielt etwa 5m neben sie setzte. Kurz darauf holte er sein Glied aus der Hose und manipulierte an sich. Dabei hielt er Blickkontakt zur Geschädigten. Als diese darauf aufmerksam wurde, entfernte sich der Mann.

Auf Grund der guten Beschreibung, die die 30-Jährige abgeben konnte, konnte noch im Nahbereich ein 79-jähriger Tatverdächtiger Nürnberger festgenommen werden.



