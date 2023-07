AIDENBACH, LKR. PASSAU. Ein 9-jähriges Kind aus dem Gemeindebereich ist am gestrigen Montagabend, 17.07.2023, gegen 20.00 Uhr, im Innenhof eines Gebäudes am Marktplatz durch eine auf einem Flachdach befindlichen Lichtkuppel rund vier Meter in die Tiefe in einen leerstehenden Geschäftsraum gestürzt. Das schwerverletzte Kind wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Mehrere Kinder und Jugendliche spielten nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in dem Innenhof des Gebäudekomplexes. Ersten Zeugenaussagen zu Folge wollte der 9-jährige Junge einen Ball von einem Flachdach holen. Beim Tritt auf die dort befindliche Lichtkuppel brach der Junge durch und stürzte mehrere Meter zu Boden in den darunter befindlichen Lagerraum.

Ein Zeuge verständigte umgehend Polizei und Rettungsdienst. Die Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau haben vor Ort Spuren an der Unglücksstelle gesichert und erste Zeugen vernommen. Zur genauen Ursache des Sturzes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen der Polizei, die derzeit in Richtung Unfallgeschehen laufen, dauern an.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 09.45 Uhr