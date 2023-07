PASSAU, BAB A3. Am 13.07.2023 wurden zwei ungarische Staatsangehörige, die mit ihrem Opel mit ungarischer Zulassung auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Österreich unterwegs waren, durch die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einer Kontrolle unterzogen. Diese führte zur Sicherstellung einer hohen Menge an Ecstasy-Tabletten.

Die Beamten kontrollierten den Opel gegen 14.45 Uhr am Parkplatz Hammerbach. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 39-jährigen Ungarn, auf dem Beifahrersitz befand sich eine 35-jährige Frau, ebenfalls aus Ungarn. Während der Kontrolle konnten im Fahrzeug ca. 1200 Tabletten Ecstasy-Tabletten, ca. 500 Gramm Amphetaminpaste und weiteres Rauschgift in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Ungarn wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Im Rahmen einer Vorführung am zuständigen Amtsgericht in Passau am 14.07.2023 wurden gegen die beiden Ungarn Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmittel erlassen – die beiden wurden in umliegende bayerische JVAen eingeliefert.

