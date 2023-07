NÜRNBERG. (837) Am Montagmorgen (17.07.2023) verlor ein Lkw auf dem Weg von Stein zum Nürnberger Hafen kleinere Metallteile. Dadurch wurde eine Vielzahl nachfolgender Verkehrsteilnehmer geschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nach möglichen Geschädigten.



Gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über Metallteile, die sich im Bereich der Hafenstraße auf der Fahrbahn befinden. Die hinzugezogene Streife der Verkehrspolizei Nürnberg konnte den Verantwortlichen nach kurzer Zeit feststellen.

Nach aktuellem Kenntnisstand transportierte ein 48-jähriger Mann mit seinem Lkw Metallabfälle. Diese befanden sich in einer Tonne, die aufgrund einer gebrochenen Palette umkippte und zum Verlust der Metallteile führte. Bei den Metallteilen handelte es sich um Nietenreste mit einer geschätzten Länge von 5 bis 8 Millimetern.

Der Fahrer lud die Metallteile in Stein und fuhr anschließend über den Föhrenweg in die Mühlstraße. Danach fuhr er über die Nürnberger Straße in die Rednitzstraße in Richtung Eibach. Von der Eibacher Hauptstraße bog der Lkw-Fahrer in die Hafenstraße ein. Im Hafengebiet fuhr der Lkw den Frankenschnellweg in südliche Richtung bis zu seinem Zielort in der Wiener Straße.

Entgegen den ursprünglichen Feststellungen meldeten sich zwischenzeitlich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Verkehrspolizei in Nürnberg und machten Schäden an ihren Fahrzeugen geltend (27 Geschädigte, Stand 17.07.2023, 16:00 Uhr). Hinweise auf verletzte Personen liegen nicht vor.

Zur Verhinderung weiterer Unfälle und zur Durchführung der Reinigungsarbeiten mussten neben mehreren kurzzeitigen Verkehrssperrungen die am stärksten betroffenen Straßenteile in der Hafenstraße und der Eibacher Hauptstraße für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Die betroffenen Fahrbahnen wurden mithilfe einer Kehrmaschine gereinigt. Zudem mussten Kleinstteile mit Handbesen von der Fahrbahn entfernt werden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Metallteile einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt und diesen noch nicht angezeigt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83 - 1530 zu melden.



Erstellt durch: Bernd Groß