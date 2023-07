Enger Austausch zwischen Banken und Polizei weiterhin wichtiger Baustein für Prävention und mehr Sicherheit

Rund 80 Vertreter aus Bankenbranche, Polizei und Justiz kommen heute zur Fachtagung „Bayerisches Bankengespräch 2023“ in der Deutschen Bundesbank in München zusammen, um sich über aktuelle Themen, Entwicklungen und Herausforderungen auszutauschen. Großer Schwerpunkt wird das Phänomen der Geldausgabeautomatensprengungen sein, zudem stehen Gespräche und Fach-vorträge zu Kryptowährungen, Einbruchschutz und Cyberangriffen auf dem Programm.

Bereits seit 2011 wird die Gesprächsrunde des Bayerischen Landeskriminalamts gemeinsam mit dem Bayerischen Bankenverband e.V. und der Deutschen Bundesbank organisiert. Sie fördert den aktiven Austausch zwischen Vertretern der Banken und Sparkassen in Bayern sowie den Spitzenverbänden der Bayerischen Wirtschaft.

Polizeipräsident Harald Pickert: „Wir pflegen seit Jahren einen guten und engen Kontakt zu den Bayerischen Banken und Bankenverbänden – dazu gehört auch die heutige Tagung. Von diesem regelmäßigen, auf Augenhöhe stattfindenden Austausch profitieren wir aktuell auch in Hinblick auf das andauernde Phänomen der Geldautomatensprengungen sehr. Das bekräftigen die sich für 2023 aktuell leicht rückläufig entwickelnden Fallzahlen für Bayern. Das zeigt uns, dass unsere Maßnahmen beginnen zu wirken und wir weiter konsequent daran arbeiten müssen, so dass sich die Sprengungen nicht mehr lohnen!“

Im Jahr 2022 kam es bayernweit zu insgesamt 37 Sprengungen von Geldausgabeautomaten, in 2023 ereigneten sich zum Stichtag 17.07.2023 bisher 9 derartige Taten. Zum gleichen Stichtag in 2022 wurden 15 Geldautomaten-sprengungen registriert.

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungsarbeit konnten im Rahmen einer großen Festnahme- und Durchsuchungsaktion und den nachfolgenden Ermittlungen am 30. Januar 2023 in Belgien und den Niederlanden insgesamt 16 Objekte durchsucht sowie zwölf Haftbefehle vollstreckt werden. Langfristig ist dem Phänomen jedoch nur in Kombination mit einer nachhaltigen Präventionsstrategie beizukommen, da diese die Erfolgsaussichten für die Täter stark reduziert.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dankte dem Landeskriminalamt ausdrücklich für die herausragende Ermittlungsarbeit: „Dieser Ermittlungserfolg war zwar ein gewichtiger Schlag gegen die kriminellen Banden. Wenn wir diesem hochkriminellen Treiben aber langfristig entgegentreten wollen, müssen wir erreichen, dass sich die Taten für die Täter nicht mehr lohnen. Möglichkeiten, hier langfristig gesehen etwas Positives zu bewirken, sind etwa der Verbau von Verklebe- und Einfärbetechnik oder hilfsweise organisatorische Maßnahmen wie die Zugangsbeschränkungen zur Nachtzeit verbunden mit baulichen Sicherungen.“

Das Beratungsangebot der örtlichen Kriminalpolizeien wird sehr gut angenommen: Bis Ende Juni 2023 wurden unter Mitwirkung des BLKA 238 Risikobewertungen sowie über 65 Beratungen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass eine Vielzahl der Banken Sicherungsmaßnahmen, wie beispielsweise Einfärbesysteme, bereits umgesetzt haben. Ausnahmslos alle bislang beratenen Banken wollen darüber hinaus weitere Sicherungseinrichtungen beschaffen und installieren.

Karl Schnitzler, Vertreter des Präsidenten der gastgebenden Hauptverwaltung in Bayern der Deutschen Bundesbank, erklärt: „Für uns als Bundesbank ist das regelmäßige Bayerische Bankengespräch mit der bayerischen Polizei und den Banken und Bankverbänden ein wertvolles Austauschformat zu Sicherheitsfragen im Finanzgewerbe. Gerne sind wir dieses Jahr Gastgeber. Über unsere Filialen sorgen wir für die Bargeldversorgung der Wirtschaft. Mit dem Angebot, rechtmäßigen Eigentümern auch durch die Verklebetechnik unbrauchbar gemachte Banknoten zu ersetzen, wird der Maßnahmenkatalog zur Prävention von Geldautomatensprengungen erweitert. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dieses Tatphänomen weiter gemeinsam zu bekämpfen, damit die Infrastruktur für den Zugang zu Bargeld und damit die Bargeldversorgung der Verbraucher erhalten bleibt.“

Sabine Heimbach, Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbands, betont: „Die bayerischen Banken und Sparkassen bekennen sich ausdrücklich dazu, auch weiterhin eine zuverlässige und nachfragegerechte Bargeldversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Dies kann nur durch eine risikoorientierte und standortabhängige Geldautomatensicherung erfolgen.“