Ingolstadt, 17.07.2023 - Im Laufe des vergangenen Wochenendes ereignete sich in Ingolstadt ein versuchter Einbruch in eine Gaststätte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitag- und Sonntagabend versuchten unbekannte Tatverdächtige über ein gekipptes Küchenfenster in das Gebäude einer Gaststätte in der Antoniusschwaige zu gelangen.

Am Fenster entstand ein Schaden am Holzrahmen in Höhe von ca. 1 000 Euro.

Da der oder die Tatverdächtigen offensichtlich nicht ins Gebäude gelangten entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.