DINGOLFING. LKR. DINGOLFING-LANDAU. Kundin soll einer Staubsaugerverkäuferin eine Staubsaugerbürste entrissen und sie geschlagen haben. Die Kriminalpolizei Landshut hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Am 16.07.2023, gegen 13.00 Uhr, suchte eine 54-jährige Staubsaugerverkäuferin nach Terminvereinbarung eine 48-jährige Kundin in deren Wohnung auf. Diese hatte vor einigen Jahren einen Staubsauger erworben und nun war die Bürste des Gerätes defekt. Die Verkäuferin wollte eine neue Bürste an die 48-Jährige verkaufen. Sie wurde in deren Wohnung gebeten und nachdem sie diese betreten hatte, soll die Kundin der 54-Jährigen die Bürste im Wert eines unteren dreistelligen Eurobetrages und die Verkaufspapiere aus der Hand gerissen haben. Zudem soll die 48-Jährige der Verkäuferin in das Gesicht geschlagen haben. Die 54-Jährige flüchtete aus der Wohnung und suchte die Polizei in Dingolfing auf um Anzeige zu erstatten. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut nun die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts übernommen. Die Staubsaugerbürste konnte in der Wohnung der Kundin sichergestellt werden.

Veröffentlicht am: 17.07.2023, 13.00 Uhr