CADOLZBURG. (830) In der Nacht von Donnerstag (13.07.2023) auf Freitag (14.07.2023) brachen Unbekannte in fünf Firmengebäude in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In den Nachtstunden verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu fünf Firmengebäuden in der Straße „Am Farrnbach“ sowie in der Schwadermühlstraße. Sie durchsuchten die Schränke in den Büroräumen und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welchen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc