SCHRAUDENBACH, LKR. SCHWEINFURT. In der Nacht zu Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Kirche ein und entwendete wertvolle Gegenstände. Der angerichtete Sachschaden übersteigt den Entwendungsschaden allerdings deutlich. Die Kripo bittet um Hinweise.



Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Kirche in der Gambacherstraße ein. Aus dem ebenfalls aufgebrochenen Tabernakel entwendete der Unbekannte wertvolle Gegenstände und begab sich im Anschluss auf die Flucht. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro übersteigt den Entwendungsschaden von rund 2.000 Euro bei Weitem.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.