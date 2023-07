1168. Versuchter Raub einer Uhr – Maxvorstadt

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 02:30 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Kreuzung Barer Straße / Arcostraße in der Maxvorstadt, um dort auf dem Nachhauseweg in den Pkw eines Freundes einzusteigen.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein ihm unbekannter Mann von hinten an und stieß ihn unvermittelt zu Boden. Im Anschluss schlug der unbekannte Täter dem 27-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht und versuchte dann eine hochwertige Uhr, die der 27-Jährige trug, vom Handgelenk zu reißen.

Der 27-Jährige konnte sich dagegen wehren, aufstehen und flüchten. Daraufhin lief der unbekannte Täter ebenfalls in unbekannte Richtung weg. Im Anschluss verständigte der 27-Jährige den Polizeinotruf 110, weshalb mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt wurden. Die polizeiliche Sofortfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,60 m groß, schlank, dunkelhäutig, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lenbachplatz, Arcostraße, Barer Straße, Karlstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1169. Festnahme nach Diebstahl eines Rollers – Westend

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 14:10 Uhr, unterzog eine Streife der Verkehrsüberwachung in der Landsberger Straße einen vor ihnen befindlichen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Bei dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Rollers, ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München, das Kleinkraftrad unmittelbar vor der Verkehrskontrolle entwendet hatte. Zudem stellte die Streife fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grund wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Im Verlauf der weiteren Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen zudem Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Aus diesem Grund wurde der 19-Jährige neben dem Diebstahl des Kleinkraftrads und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol angezeigt.

Das Kleinkraftrad wurde vor Ort sichergestellt.

Der 19-Jährige konnte nach Beendigung der Anzeigenaufnahme und einer Blutentnahme im Institut der Rechtsmedizin entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) und die Münchner Verkehrspolizei.

1170. Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Kfz – Schwanthalerhöhe

Am Montag, 17.07.2023, gegen 02:35 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten wie mehrere unbekannte Personen versuchten durch Schieben und Treten des Kickstarters ein vor Ort in der Westendstraße befindliches Kraftrad zu starten. Aus diesem Grund sprach der Zeuge die drei unbekannten Täter an, woraufhin diese Richtung Landsberger Straße flüchteten. Der Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte im Zusammenhang mit der Täterbeschreibung des Zeugen zur Ergreifung der drei flüchtenden Personen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen beide mit Wohnsitzen in München und einem 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Rottal-Inn. Alle drei wurden wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls eines Kraftrades und der Sachbeschädigung an diesem angezeigt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurden alle drei von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

1171. Unfallflucht eines Pkw, zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit seinem Geely Pkw die Bad-Schachener-Straße stadteinwärts. Der 32-Jährige wollte die Kreuzung zur Aschheimer Straße geradeaus überqueren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten PKW.

Nach ersten Ermittlungen stieß dieser bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw mit der rechten Fahrzeugseite gegen die vordere linke Seite des PKW des 32-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 32-Jährige gegen ein Verkehrszeichen, welches daraufhin einen 76-jährigen Fußgänger, mit Wohnsitz in München, auf dem Gehweg verletzte. Dieser stürzte gegen eine 76-Jährige Fußgängerin, wodurch diese ebenfalls zu Sturz kam. Der Pkw wurde weiter nach links abgelenkt und fuhr in der Anzinger Straße gegen ein weiteres Verkehrszeichen.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete unerkannt über die Melusinenstraße stadtauswärts ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die beiden Fußgänger wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Pkw und an den Verkehrszeichen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1172. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw; zwei Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr eine 24-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis Freising, mit ihrem VW Pkw die Dachauer Straße in Richtung Oberschleißheim. Kurz nach der Abfahrt nach Karlsfeld wendete die 24-Jährige.

Zur selben Zeit fuhren ein 55-jähriger Motorradfahrer und ein 13-Jähriger, beide mit Wohnsitz im Landkreis München, mit ihrem Honda Motorrad in dieselbe Richtung. Während des Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Kraftfahrzeugen.

Durch den Unfall wurden die beiden Motorradfahrenden verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Das Motorrad und der Pkw wurden in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt.

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für circa eineinhalbstunden Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1173. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und eines Fahrrades; eine Person verletzt – Trudering-Riem

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 89-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit seinem BMW Pkw die Wasserburger Landstraße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn.

Nach den ersten Erkenntnissen kam es beim Überholvorgang des Pkw-Fahrenden zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrenden. Hierdurch kam der Fahrradfahrende zu Sturz und wurde verletzt. Durch eine Streife der Polizei München wurde der verunfallte Fahrradfahrer festgestellt und eine Fahndung im Nahbereich eingeleitet. Zudem wurde der Rettungsdienst verständigt und der 52-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der 89-jährige Pkw-Fahrer hatte sich nach dem Unfall unerlaubt, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern und die Feststellungen seiner Personalien zu ermöglichen, entfernt.

Durch erste Ermittlungen vor Ort konnte der Pkw-Fahrer ermittelt werden und an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Der Sachschaden wird auf circa tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.