Am 16.07.2023 kam es gegen 16:30 Uhr in Haldenwang, Ortsteil Unterwengen, zu einer Brandentwicklung an einem leerstehenden Stadel.

Die anrückende Feuerwehr war umgehend am Ereignisort, konnte das Feuer rasch löschen und somit Schlimmeres verhindern. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 200,- Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Kempten.

