Seit dem Nachmittag des Samstag (15.07.2023) suchte die Niederbayerische Polizei nach einem 83-jährigen Radfahrer. Der Mann war Urlaubsgast in Bad Füssing und von einer Radltour nicht mehr zurückgekehrt.

Am Sonntag, 16.07.2023 gegen 13 h meldete sich tel. eine Frau, die den Mann in einem Graben liegend in Bad Füssing aufgefunden hat. Der 83-Jährige war stark dehydriert, sonst aber wohlauf, er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 83-jährigen Johannes Winter ist damit erledigt. Die Polizeistation Pocking und die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern danken der Bevölkerung und den Medien bei der Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Die Medien werden gebeten, personenbezogene Daten des Vermissten aus ihren Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 16.07.2023 um14.15 Uhr