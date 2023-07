1158. Kontrollen der Münchner Polizei im Kontext mit Autoposern – Schwabing

In der Nacht von Freitag, 14.07.2023, auf Samstag, 15.07.2023, von 19:00 Uhr bis 02:30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) mit Unterstützung von Beamten der Verkehrspolizei einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Leopoldstraße gegen Verkehrsteilnehmer durchführen, die die Geschwindigkeit mit ihren Fahrzeugen überschritten und unnötigen Lärm verursachten. Die kontrollierenden Beamten waren sowohl zivil, als auch uniformiert unterwegs.

Insgesamt konnten an verschiedenen Stellen der Leopoldstraße 48 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Pkw-Fahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h bei erlaubten 30 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.120 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot.

14 weitere Personen konnte die Polizei wegen Lärmbelästigung anzeigen. Hierbei wurde entweder der Motor aufgeheult oder bei geöffnetem Fenster überlaute Musik gespielt.

Bei einem 24-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher wegen unnötigen Gasstößen an seinem Pkw Mercedes von der Polizei kontrolliert wurde, konnte festgestellt werden, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte und verbotenerweise einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Dieser wurde von der Polizei sichergestellt. Da zusätzlich ein Haftbefehl aufgrund eines Diebstahls in Baden-Württemberg gegen den 24-Jährigen vorlag, wurde er festgenommen und wird zur Haftklärung dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Um 02:30 Uhr war der Schwerpunkteinsatz beendet. Weiter wurden unter anderem Handyverstöße und das Nicht-Anlegen von Sicherheitsgurten angezeigt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass in großen Teilen der Leopoldstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gilt. Weiterhin kann sämtliches Verhalten beim Führen eines Kraftfahrzeuges, welches unnötigen Lärm verursacht mit einem Bußgeld von 80 Euro geahndet werden.

1159. Einbruch in ein Geschäft – Garching

Am Freitag, 14.07.2023, bemerkte eine Angestellte eines Geschäfts, dass in dieses eingebrochen worden war. Sie verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag, 13.07.2023, 19:30 Uhr, bis Freitag, 14.07.2023, 04:00 Uhr, in die Geschäftsräume, indem sie gewaltsam durch die Nebeneingangstür eindrangen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im Wert von über Tausend Euro.

Anschließend entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dieselstraße und Lilienthalstraße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1160. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; zwei Personen verletzt – Garching

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Skoda Pkw auf dem Nordwestring in westliche Richtung. Dort wollte er nach links abbiegen auf die dortige Auffahrt zur A 9 (Anschlussstelle Garching-Nord)

Zeitgleich kam ihm dort ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kwang Yang Motorrad entgegen.

Als der 34-Jährige mit dem Pkw nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 18.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1161. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; drei Personen verletzt –

Sendling

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 14:40 Uhr, wollte eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw von einer Grundstücksausfahrt im Bereich der Lindwurmstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Sie wollte anschließend ihre Fahrt in Richtung Sendling fortfahren.

Zeitgleich befuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Suzuki Motorrad die Lindwurmstraße stadtauswärts in Richtung Sendling. Als Sozia befand sich hinter ihm eine 60-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Als die 27-Jährige mit ihrem Pkw in den fließenden Verkehr einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad.

Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Personen auf dem Motorrad jeweils schwer verletzt und die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf 110, woraufhin mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zum Unfallort geschickt wurden. Alle drei Verletzten kamen zur weiteren Behandlung jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Lindwurmstraße für ca. eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die 27-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

1162. Mann ertrinkt in einem Weiher – Unterföhring

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 19.10 Uhr, konnten mehrere Badegäste am Poschinger Weiher eine leblose Person im Wasser feststellen. Die Person konnte durch den dortigen Wasserrettungsdienst aus dem Weiher geborgen werden und erste Reanimationsmaßnahmen wurden bis zum Eintreffen des Notarztes durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden später erfolglos eingestellt.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 76-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung des Vorfalls übernommen.

1163. Versuchter Raub – Altstadt

Am Freitag, 14.07.2023, traf eine 27-jährige Deutsche in der Innenstadt auf einen 28-jährigen Eritreer (beide ohne feste Wohnsitze). Der 28-Jährige soll bei diesem Zusammentreffen eine Jacke der 27-Jährigen an sich genommen haben.

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 17:20 Uhr, befand sich die 27-Jährige im Bereich des Alten Botanischen Garten und sah dort den 28-Jährigen. Sie stellte fest, dass der 28-Jährige ihre Jacke trug. Als er die Jacke auf einer dortigen Wiese ablegte, nahm die 27-Jährige sich ihre Jacke zurück.

Daraufhin versuchte der 28-Jährige, der 27-Jährigen die Jacke gewaltsam zu entreißen. Dies gelang ihm aufgrund der starken Gegenwehr der Frau nicht. Im weiteren Verlauf schlug der 28-Jährige mehrfach auf die Frau ein, die mittlerweile in Bauchlage auf dem Boden lag. Zusätzlich beleidigte er sie mehrfach verbal mit sittlich abwertenden Bezeichnungen. Dazu warf er eine Glasflasche in Richtung der 27-Jährigen. Sie wurde dabei nicht getroffen und nicht verletzt.

Anschließend flüchtete der 28-Jährige. Die 27-Jährige verständigte daraufhin sofort telefonisch die Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der 28-Jährige kurz danach im Bereich des Hauptbahnhofes festgenommen werden. Er wurde wegen eines versuchten Raubes, einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung angezeigt.

Zur Klärung der Haftfrage wird er am Montag, 17.07.2023 dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1164. Brand in einer Wohnung; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 12:20 Uhr, wurde die Münchner Polizei von der Leitstelle der Feuerwehr über einen Brand in einer Wohnung in der Amalienstraße informiert. Der Notruf wurde von einem Zeugen alarmiert, der einen Rauchwarnmelder in dem Haus hören konnte. Sofort fuhren mehrere Streifenwägen zur Brandörtlichkeit und führten Absperrmaßnahmen um den Einsatzbereich durch.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den 79-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung aus der Wohnung herausbringen. Bei dem 79-Jährigen wurde eine medizinische Problematik festgestellt und er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

1165. Brand in einer Wohnung – Sendling

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 18:20 Uhr, wurde die Polizei von der Leitstelle der Feuerwehr über einen Wohnungsbrand in der Kraelerstraße informiert. Über fünf Streifen der Münchner Polizei wurden zur Brandörtlichkeit geschickt und führten Absperrmaßnahmen um den Einsatzbereich herum durch.

Die Feuerwehr konnte im Rahmen von aufwendigen Löscharbeiten das Feuer in einer Wohnung im vierten Obergeschoss löschen. In der Wohnung befand sich beim Ausbruch des Feuers eine 26-jährige Bewohnerin, die die Wohnung noch rechtzeitig und unverletzt verlassen konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude von der Feuerwehr evakuiert. Davon waren über 40 Personen betroffen. Von der Polizei wurde eine Zeugensammelstelle vor Ort eingerichtet. Sechs Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch betreut.

Nach den Löscharbeiten konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist momentan nicht mehr bewohnbar. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

1166. Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei – Milbertshofen

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 00:35 Uhr, wollten zwei Polizeibeamte der Münchner Polizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein Motorrad in der Ingolstädter Straße kontrollieren. Sie gaben dem Motorradfahrer (einem 21-Jährigen mit Wohnsitz in München) Anhaltesignale und der 21-Jährige hielt mit seinem Yamaha Motorrad an.

Als sich die Beamten dem Motorrad näherten, fuhr der 21-Jährige plötzlich mit hoher Geschwindigkeit davon. Ein 20-jähriger Polizeibeamter, der sich bereits sehr nah an dem Motorrad befand, wurde bei dem Anfahren mitgerissen und er kam dadurch zu Sturz. Er wurde dabei leicht verletzt und ist weiterhin dienstfähig.

Die Beamten versuchten daraufhin dem Motorradfahrer hinterherzufahren und forderten eine Unterstützung von weiteren Streifenfahrzeugen an. Bei der Fahrt kam der Streifenwagen der ursprünglich kontrollierenden Beamten im Bereich Ingolstädter Straße und Heidemannstraße von der Fahrbahn ab und das Einsatzfahrzeug kollidierte mit einer dortigen Ampel. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Streifenfahrzeuges, ein 22-jähriger Polizeibeamter, nicht verletzt. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Der 21-jährige Motorradfahrer stellte sei Motorrad im Bereich der Maria-Probst-Straße ab und er versuchte sich in einem dortigen Gebüsch zu verstecken. Dort konnte er von Polizeibeamten, die dort im Rahmen der Fahndung eingesetzt waren, entdeckt werden. Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt und dieser zeigte ein positives Ergebnis an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Auch war der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Motorradfahrer wurde u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel, eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung und der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

1167. Terminhinweis:

„Schwabinger Präventionstag - Sicherheit in unserem Viertel“ am 18.07.2023

Am Dienstag, 18.07.23 in der Zeit von 10 -19 Uhr lädt die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) in Kooperation mit dem Verein Münchner Blaulicht e.V. zu einem „Schwabinger Präventionstag“ ein.

Gemeinsam wird u.a. über folgende Themen informiert:

Schutz vor Einbruch

Schutz vor den aktuellen Betrugsmaschen (Enkeltrick, Telefonbetrug usw.)

Dem Angebot von Zivilcourage Kursen

Sicherung von Fahrrädern

Auch die Jugendbeamten der Schwabinger Polizei werden den ganzen Tag über vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Der gemeinnützige Verein Blaulicht (Münchner Blaulicht e.V. – Polizeiverein für Prävention und Bürgerbegegnungen) wird seine verschiedenen Informations- und Präventionsangebote vorstellen.

Die Veranstaltung wird im Vereinsheim des Vereins Münchner Blaulicht e.V. in der Bonner Straße 2, 80804 München, stattfinden.

Alles interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.