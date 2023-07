BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 16. Juli 2023, geriet in der Thalhamer Straße in Bruckmühl ein BMW in Brand. Durch rasches Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude verhindert werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Die Kripo Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 01:00 Uhr nachts teilten Anwohner der Thalhamer Straße in Bruckmühl über Notruf den Brand eines Autos mit. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen beinahe in Vollbrand. Durch die schnellen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Bruckmühl konnte der Brand zügig abgelöscht und ein Übergreifen auf ein nahes Wohngebäude verhindert werden.

Der BMW mit Hybrid-Antrieb erlitt durch den Brand wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 70.000 Euro. Am daneben befindlichen Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen, welche anschließend durch das zuständige Fachkommissariat 1 fortgeführt werden. Aufgrund der derzeit noch unklaren Brandursache ermittelt die Kripo in alle Richtungen.

Die Kripo bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden:

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. auf 16. Juli 2023) in der Thalhamer Straße von Bruckmühl oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen oder kann Hinweise zum Brandausbruch geben?

Hinweise können bei der Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.