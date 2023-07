EPPISHAUSEN / HASELBACH. Am Samstagabend übersah ein 57-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der Eppishauser Straße nach rechts in Richtung Ortseingang Haselbach eine aus westlicher Richtung kommende und vorfahrtsberechtigte Fiat-Lenkerin und kollidierte mit dieser im Schutzbereich der Einmündung. Bei der Kollision wurde der Fiat zur Seite umgeworfen und die Fahrerin eingeklemmt. Mithilfe der alarmierten Feuerwehr konnte die Fahrerin befreit werden. Nach dem Unfall versuchte der betrunkene Unfallverursacher zu flüchten und konnte daran durch einen Zeugen gehindert werden, der sich ihm mit seinem Pkw in den Weg stellte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Die eintreffenden Beamten der Polizei beschlagnahmten nach Feststellung der Alkoholisierung des Beschuldigten dessen Führerschein. Anschließend musste bei ihm auch eine Blutentnahme zur beweissicheren Feststellung des Alkoholwertes durchgeführt werden. Dabei leistete der Betrunkene Widerstand, der mittels unmittelbaren Zwangs durch die Polizisten überwunden werden musste. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, einem Entzug der Fahrerlaubnis. Zudem eine weitere Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

(PI Mindelheim)

