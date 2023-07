1157. Fazit zum Tag der offenen Tür der Münchner Polizei

Heute am Samstag, 15.07.2023, fand von 10:00 bis 16:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Sommerwetter der Tag der offenen Tür des Polizeipräsidiums München statt. Diese Veranstaltung war eines der Highlights unserer Notruf- und Präventionskampagne „Notruf 110 – Unsere Nummer, Deine Sicherheit.“, mit der wir anlässlich des diesjährigen 110-jährigen Jubiläums unseres Dienstgebäudes auf die Bedeutung des Notrufs und wichtige Präventionsthemen hinweisen.

Über 20.000 interessierte Bürgerinnen und Bürger, darunter auch sehr viele neugierige Kinder, besuchten das historische Polizeipräsidium im Herzen der Altstadt und ließen sich von vielen Vorführungen verschiedenster Polizeidienststellen überraschen, stellten interessierte und detaillierte Fragen an den Infoständen der Polizei und ihrer zahlreichen Partnerorganisationen und nahmen an vielen Führungen und Vorträgen teil, die verschiedene Dienststellen und zivilgesellschaftliche Partner der Polizei anboten. Das Interesse war teilweise so hoch, dass manche Führungen, wie die kleine historische Exkursion in die Polizeiausstellung, bereits kurz nach dem Anmeldebeginn ausgebucht waren. Herr Polizeipräsident Thomas Hampel und Herr Polizeivizepräsident Michael Dibowski begrüßten und verabschiedeten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher persönlich.

Das Polizeipräsidium München möchte sich hiermit noch ausdrücklich bei den vielen Menschen bedanken, die uns besucht haben. Dieses große Interesse an unserer Arbeit erfreut uns sehr und wir sehen uns dadurch auch in unserer täglichen Arbeitsweise bestätigt, die von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern geprägt ist.

Unser großer Dank gilt auch den vielen Akteuren und Partnerorganisationen, die uns heute aktiv unterstützt und dadurch die große gemeinsame Arbeit sichtbar gemacht haben, die wir zusammen tagtäglich für die Sicherheit in der Stadt und im Landkreis München leisten.

Erstmalig wurde heute von Herrn Polizeipräsident Thomas Hampel der neue e-MINI der Pressestelle mit einem ganz neuen Design der Öffentlichkeit vorgestellt. Details zum Design und dem Kreativwettbewerb dazu sehen Sie hier:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/037123/index.html

Weitere Infos und auch Fotos der Veranstaltung können Sie in den nächsten Tagen hier sehen:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/040556/index.html