REGENSBURG. Am 14. Juli kam es bei den Schlossfestspielen in Regensburg zu einer Störung der Veranstaltung. Die Polizei ermittelt nun gegen vier Personen.

Am 14. Juli 2023, gegen 22:40 Uhr, begab sich eine weibliche Person aus dem Zuschauerkreis am Ende einer Konzertpause auf die Bühne der Schlossfestspiele, klebte sich an einer Holzverkleidung fest und störte die Veranstaltung auch durch Rufe. Drei weitere Personen aus dem Publikum beteiligten sich an den Rufen. Der Sicherheitsdienst demontierte ein Teil der Holzverkleidung und brachte die Frau von der Bühne. Die Veranstaltung konnte dann fortgesetzt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die vier Personen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei entließ die vier Aktivisten nach der polizeilichen Sachbearbeitung.