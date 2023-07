Lkrs. Straubing-Bogen, 94333 Geiselhöring – Ein 41-jähriger Fluglehrer war mit seinem Flugschüler in einem zweisitzigen einmotorigen Kleinflugzeug Piper unterwegs. Im Rahmen einer Flugübung setzte der Motor aus und es musste eine Notlandung durchgeführt werden. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Das Pilotengespann war nach einer Zwischenlandung in Straubing am Flugplatz Wallmühle um 17.11 Uhr gestartet um Richtung Landshut am dortigen Flughafen Ellermühle zu gelangen. Während des Fluges wurde eine Flugübung durchgeführt. Hierbei setzte der Motor um 17.20 Uhr aus und es musste eine Notlandung durchgeführt werden. Der Fluglehrer setzte dabei südlich der Staatsstr. 2142 zwischen Laberweinting und Sallach auf einem noch nicht abgeernteten Weizenfeld auf und rollte hier etwas über 100 Meter, kam noch über einen Feldweg und letztlich in einem Zuckerrübenfeld zum Stehen. Die beiden Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden an dem Motorflieger muss erst durch einen Gutachter bestimmt werden. Der Schaden an Feld und Flur dürfte gering ausfallen. Die Umwelt sowie andere Personen waren nicht gefährdet. Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten.

Medienkontakt: PP Niederbayern, Polizeieinsatzzentrale, EPHK Thomas Plenk, Tel. 09421/868 - 1410