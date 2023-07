HALFING, LKR. ROSENHEIM. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagmittag auf der Staatsstraße 2092 ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Autofahrerin und ihre Tochter wurden leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Prien a.Ch. ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, zur Klärung der Unfallursache.

Am 14.07.2023, gegen 12:15 Uhr befuhr eine 41-jährige Halfingerin die Staatsstraße 2092 von Bad Endorf in Richtung Halfing. An der Abzweigung zum Kieswerk bog sie nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden, 55-jährigen Motorradfahrer aus Bad Endorf. Dieser stieß anschließend frontal mit dem Pkw zusammen und wurde über die Motorhaube geschleudert. Für den Mann kam trotz notärztlicher Versorgung durch den alarmierten Rettungsdienst jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen erlittenen Verletzungen.

Die beiden Insassen des Pkws wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, hat die Polizeiinspektion Prien a.Ch. die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Staatstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Zur Sicherung der Unfallstelle und Einrichtung einer Umleitung waren die Freiwilligen Feuerwehren Halfing und Bad Endorf mit etwa 30 Mann im Einsatz.