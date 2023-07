BAYREUTH. Mit Unterstützung einer Spezialeinheit aus Mittelfranken nahm die Polizei Bayreuth-Stadt am Freitagnachmittag einen Mann in der „Neuen Heimat“ in Gewahrsam.

Schon am Freitagvormittag begann ein größerer Polizeieinsatz in der Frankenstraße in Bayreuth. Dort befand sich ein 29-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund der unklaren Lage wurde zur Unterstützung der Bayreuther Beamten eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen. Am Nachmittag erfolgte schließlich die problemlose Ingewahrsamnahme des 29-Jährigen. Er und alle Einsatzkräfte blieben unverletzt. Für die Bewohner der „Neuen Heimat“ bestand keine Gefahr. Gegen 15 Uhr war der Einsatz wieder beendet.