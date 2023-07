Weitere Besprechungspunkte am Nachmittag stellten dann unter anderem Themen wie die Digitalisierung sowie die Herausforderungen der Nachwuchsgewinnung und Personalentwicklung in der Polizei dar. Am Ende einer in dieser Form bisher einmaligen Veranstaltung kam Herr LPP Schwald zufrieden zu folgendem Fazit:



“Es war ein intensiver Austausch mit den Führungskräften der unterfränkischen Polizei. Ich war beeindruckt von der fachlichen Tiefe und dem Engagement der Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter, das über die Grenzen Unterfrankens hinausgeht und der gesamten Bayerischen Polizei zugutekommt.

Ebenso beeindruckt hat mich das Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland und Vorsitzenden der IKG in Würzburg, Herrn Dr. Schuster, mit dem wir vor allem über die vielfältigen Gefahren des Antisemitismus in Deutschland gesprochen haben. Mit der Teilnahme auf dem Podium hat Herr Dr. Schuster seine hohe Wertschätzung gegenüber der Bayerischen Polizei zum Ausdruck gebracht. Antisemitismus darf in unserer Gesellschaft keinen Raum haben.



Der Bayerischen Polizei kommt bei der Bekämpfung sämtlicher Formen von Judenhass und Judenfeindschaft eine ganz entscheidende Rolle zu!“