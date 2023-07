Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

OBERFRANKEN. Die Kriminalpolizei Bayreuth verhaftete Dienstagnacht mehrere Mitglieder einer länger agierenden Einbrecherbande. Damit konnte eine überregionale Serie von zahlreichen Einbrüchen geklärt werden.

Fünf rumänische Staatsbürger aus dem Bereich Hof im Alter von 24 bis 34 sind mutmaßlich für eine Vielzahl von Einbrüchen in verschiedene Firmen in ganz Oberfranken verantwortlich. Aber auch in Mittelfranken, der Oberpfalz und Thüringen schlugen sie zu. Sie hatten es vor allem auf Elektroartikel und Bargeld abgesehen. Der Beuteschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Zudem verursachten sie durch ihre rücksichtslose Vorgehensweise hohe Sachschäden.

Die intensiven Ermittlungen des Fachkommissariats für Einbruchsdiebstähle der Kripo Bayreuth brachten letztlich den Erfolg: Durch operative Maßnahmen kamen die Ermittler der gut organisierten Bande auf die Schliche. In der Nacht zum vergangenen Mittwoch konnten die Tatverdächtigen in Unterfranken ausgemacht werden. Mit Unterstützung mehrerer Streifen der zuständigen Dienststellen erfolgte die Festnahme an einer Autobahnraststätte. Die Einsatzkräfte stellten umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut in den Wohnungen des Quintets sicher.

Die Männer wurden am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen die Bandenmitglieder. Sie befinden sich zwischenzeitlich in Justizvollzugsanstalten.