LANDSHUT. Drei zunächst unbekannte Männer sollen am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 18.00 Uhr, unter Drohungen mit einer Axt und einem Messer versucht haben, sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flurstraße zu verschaffen. Der 24-jährige Wohnungsinhaber verständigte über Notruf die Polizei.

Die drei Männer erschienen gestern gegen 18.00 Uhr an der Wohnungstüre des 24-Jährigen. Mit einer mitgeführten Axt sollen sie mehrmals gegen die Wohnungstüre geschlagen und den Wohnungsinhaber bedroht haben. Zudem forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Der 24-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die kurze Zeit später zunächst drei Männer in Tatortnähe festnahm. Gegen zwei von ihnen, einen 30-Jährigen und einen 26-Jährigen, erhärtete sich der Tatverdacht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen, u. a. wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, übernommen.

Zeugen gesucht

Wer gestern, 14.07.2023, zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr im Bereich der Flurstraße, zwischen Kirschen- und Altdorfer Straße, verdächtige Personen beobachtet hat, oder Hinweise auf den Verbleib der Axt und des Messers sowie auf den dritten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Zwischenzeitlich hat das Amtsgericht Landshut Haftbefehle gegen den 30- und 26-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. der versuchten schweren räuberischen Erpressung, erlassen. Die beiden Männer sind heute in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert worden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 14.07.2023, 13.05 Uhr