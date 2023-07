Karlsfeld, Lkrs. Dachau, 14.07.2023, In Karlsfeld brach gestern aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den frühen Abendstunden meldete eine Zeugin eine massive Rauchentwicklung aus einer im 7. Stock liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Karlsfeld.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten alle Bewohner die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der durch den Brand komplett zerstörten Küche aus. Angrenzende Wohnungen wurden nicht beschädigt.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.