NIEDERBAYERN. Täglich werden Messenger-Dienste wie z. B. „Whats-App“ genutzt. Doch Betrüger versuchen verstärkt, per Whats-App, an Ihr Geld oder Wertsachen zu gelangen. Sie geben sich in den Nachrichten als Verwandte oder Freunde aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Erst Anfang der Woche wurde eine Frau aus dem Raum Landau a.d.Isar Opfer der Betrüger und verlor auf diese Weise mehrere tausend Euro.

„Hallo Mama und Papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer: +49 1235698. Die kannst Du Dir einspeichern! Kannst Du mir eine Nachricht schicken? Vielen Dank“.

So oder in ähnlicher Form nehmen die Betrüger i. d. R. Kontakt mit ihren Opfern auf. Diese Betrugsform über Messenger-Dienste oder per SMS ist nach wie vor hoch aktuell. Die niederbayerischen Polizeidienststellen registrierten heuer im Zeitraum von knapp zwei Monaten rund 100 derartiger Straftaten. In den allermeisten Fällen wurde der Betrug erkannt, sodass es zu keinen finanziellen Schäden kam. Um Sie vor dieser Betrugsmasche zu schützen appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern – Seien Sie misstrauisch!

Nützliche Tipps, wie Sie sicher im Messer-Dienst nutzen können und sich und Ihre Kontakte vor Betrügern schützen:

Laden Sie folgende Präventionstipps herunter.

Stellen Sie diese Empfehlung in Ihren Status.

Teilen Sie diese Tipps mit Ihren Kontakten.

Wenn vermeintliche Kontakte Sie um einen Gefallen bitten, z. B. Geld oder andere finanzielle Leistungen, überprüfen Sie zuerst die Identität indem Sie einfach den Kontakt anrufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK).

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 14.07.2023, 08.30 Uhr