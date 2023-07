FREUDENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Callcenter-Betrug richtet bayernweit nach wie vor Millionenschäden an und bringt auch in der Oberpfalz gerade lebensältere Menschen um ihre Vermögen. In einer Kooperation zwischen oberpfälzischen Schulen und dem Polizeipräsidium Oberpfalz legt die Präventionskampagne #NMMO einen weiteren Stopp ein. Sie wird am kommenden Montag an der Grundschule Freudenberg gezeigt.

Nahezu täglich versuchen Telefonbetrüger an das Geld von zumeist älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu kommen. Dabei wenden sie unterschiedliche Maschen an, z. B. als falscher Polizeibeamter, den Enkeltrick oder durch Schockanrufe. Um potentielle Opfer über die Vorgehensweise der Täter sowie das richtige Verhalten bei derartigen Anrufen zu informieren und damit noch besser vor Betrug zu schützen, geht das Polizeipräsidium Oberpfalz mit der Kampagne

„Nicht mit meiner Oma – Nicht mit meinem Opa“, kurz #NMMO

einen neuen Weg und holt die Enkelinnen und Enkel mit ins Boot.

Im Beisein von Polizeivizepräsident Robert Fuchs stellt am

Montag, den 17. Juli 2023, um 10.00 Uhr

in der Grundschule Freudenberg,

Schulstraße 7 in 92272 Freudenberg,

vor Schülerinnen und Schüler sowie deren Großeltern sich die Präventionsaktion gegen Callcenter-Betrug erneut vor, mit der die Oberpfälzer Polizei bereits sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Als besonderes Highlight wird auch in Freudenberg die Polizeipuppenbühne Weiden eine Vorführung zum Thema darbieten.

Medienvertreter/-innen sind herzlich eingeladen.

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme unter pp-opf.amberg.pi@polizei.bayern.de kurz an. Parkplätze stehen vor der Schule zur Verfügung.