KEMPTEN. Die Polizei Kempten veranstaltet am 17.07.2023 einen Präventionstag zum Thema Callcenterbetrug. Ziel dieser Veranstaltung ist die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf auftretende Betrugsphänomene im Bereich des Callcenterbetruges.

Hierfür wird es in den Fußgängerzonen einen Infostand für Interessierte geben. Die Polizeiinspektion Kempten lädt in diesem Zusammenhang zum „Coffee with a Cop“ ein. Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, sich bei einer kostenlosen Tasse Kaffee mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auszutauschen und zu informieren.

Zudem sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Ausbildung der Bereitschaftspolizei in der Fußgängerzone unterwegs, die aktiv das Gespräch mit Passantinnen und Passenten suchen und natürlich auch als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Zeit: Montag den 17.07.2023 von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Ort: Fußgängerzone in Kempten, gegenüber der Fischerstraße 2

Neben dem persönlichen Gespräch besteht auch die Möglichkeit, sich Infomaterial zu den Phänomenen Enkeltrickbetrug, Schockanruf oder Falscher Polizeibeamte aushändigen zu lassen. Kinder können sich außerdem einen Streifenwagen aus der Nähe anschauen.

Die Polizei freut sich über Ihren Besuch! (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).