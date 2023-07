1358 - Automat aufgeflext – Tatverdächtiger ermittelt

Hochzoll – Mehrere Zeugen konnten am Mittwoch (12.07.2023) einen Mann beobachten, als dieser einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später fest.

Gegen 18.00 Uhr versuchte ein Mann mit einer Akku-Flex einen Zigarettenautomaten in der Ortlerstraße gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, ließ er schließlich vom Automaten ab und flüchtete. Zeugen beobachten den Mann und alarmierten die Polizei. Bereits kurze Zeit später ermittelten die Beamten einen 66-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen. Der Mann wurde an seiner Wohnadresse aufgegriffen. Dort wurde auch die verwendete Akku-Flex aufgefunden und sichergestellt.

Der Sachschaden am Automaten liegt bei ca. 350 Euro. Gegen den 66-Jährigen wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

1359 – Diebstahl aus Auto

Oberhausen – In der Nacht zum Mittwoch (11./12.07.2023) wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen und daraus mehrere Gegenstände entwendet.

In der Zeit von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, war ein Renault Twingo in der Kiesowstraße auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt. Ein oder mehrere Unbekannte schlugen das Fenster des Autos ein und entwendeten diverse hochwertige Gegenstände. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, sich durch das richtige Verhalten vor derartigen Vorfällen zu schützen. Lassen Sie bei geparkten Fahrzeugen keine hochwertigen Gegenstände oder solche, die Anschein machen könnten, im Fahrzeug liegen. Wenn dies nicht möglich ist, verwahren sie Geldbeutel, Smartphone, Navi oder ähnliche Gegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug.

1360 – Auffahrunfall mit Folgen

Innenstadt – Am Mittwoch kam es im Kreuzungsbereich Inverness-Allee/ Dr.-Grandel-Straße zu einem Auffahrunfall. Alle Beteiligten blieben unverletzt, jedoch hatte der Vorfall erhebliche Folgen.

Gegen 09.45 Uhr stand ein 44-Jähriger in der Inverness-Allee an der roten Ampel. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw auf das Auto des 44-Jährigen auf. Der Lkw schob das Auto über die Kreuzung und die dortige Verkehrsinsel in den Grünbereich neben der Straße. Dabei riss die Ölwanne des Autos. Es trat eine größere Menge Öl aus, weshalb das Umweltamt durch die Polizei hinzugerufen wurde. Nach ersten Erkenntnissen muss auf Grund des Ölaustritts die Erde im betroffenen Bereich bis zu einer Tiefe von 150 cm abgetragen werden. Darüber hinaus entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro.

1361 – Mit 140 km/h und knapp 2 Promille unterwegs

Oberhausen – Am Mittwoch (12.07.2023) war ein 31-Jähriger spät abends mit überhöhter Geschwindigkeit und zudem betrunken unterwegs. Als Polizeibeamte den Mann kontrollieren wollten, flüchtete er. Die Flucht fand jedoch ein schnelles Ende.

Gegen 23.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein VW auf, der mit hoher Geschwindigkeit und aggressiver Fahrweise unterwegs war. Aus diesem Grund wollten die Beamte den Fahrer im Bereich der Stuttgarter Straße zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal und flüchtete mit ca. 140 km/h. Kurze Zeit später geriet der VW zu weit nach rechts und touchierte einen Randstein. Der Reifen platzte und die Weiterfahrt war nur noch bedingt möglich. Das Fahrzeug konnte daraufhin noch in der Stuttgarter Straße angehalten werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Mann. Wie sich herausstellte, war er nicht nur viel zu schnell, sondern auch betrunken unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zur Bestimmung des genauen Blutalkoholwerts brachten die Beamten den 31-Jährigen zu einer Polizeiinspektion. Auch sein VW war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, da ein Entzug der Fahrerlaubnis droht.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

1362 – Skoda in Tiefgarage beschädigt

Pfersee – Im Zeitraum von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, (11./12.07.2023) wurde ein Skoda beschädigt. Der Skoda stand dabei geparkt in einer Tiefgarage in der Siegfried-Aufhäuser-Straße 11. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.