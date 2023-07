LKR. MAIN-SPESSRT UND LKR. WÜRZBURG. Eine dreiste Trickdiebin hat es am Mittwochnachmittag auf Goldschmuck und Bargeld abgesehen. Zunächst entwendete die Unbekannte in einer Goldschmiede in Marktheidenfeld einen Goldring. Kurze Zeit später versuchte sie einen Ring in Höchberg zu entwenden und durch mehrfaches Geldwechseln Bargeld zu stehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.



Die Unbekannte trat zunächst gegen 14:30 Uhr in einer Goldschmiede am Marktplatz in Marktheidenfeld auf und verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch. Währenddessen nahm die Frau unbemerkt einen Goldring im Wert eines vierstelligen Betrages an sich und verließ das Geschäft unerkannt.



Kurze Zeit später, gegen 15:10 Uhr, trat dem bisherigen Ermittlungsstand nach, dieselbe unbekannte Frau in einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Höchberg auf. Nach dem Versuch, einen 200-Euro-Schein zu wechseln, hat die Frau versucht, einen Ring an sich zu nehmen. Als dies vom Verkäufer bemerkt wurde, gab die Frau den Ring zurück und verließ das Geschäft. In der Folge betrat die Frau noch eine Buchhandlung und ein Bekleidungsgeschäft, wo sie durch einen Wechselfallenbetrug ebenfalls versucht hat, an Geld zu gelangen.



Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 165 – 175 cm groß

Circa 30 Jahre alt

Schlanke Statur

Schwarze, lange Haare mit Mittelscheitel zum Zopf gebunden

Trug eine schwarze Hose, ein quergestreiftes T-Shirt und darüber ein sog. „Holzfällerhemd“

Hatte eine schwarze Handtasche bei sich

Sprach gebrochen Deutsch und verständigte sich hauptsächlich durch Gestikulieren

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land oder der Tel. 09391/9841-0 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.