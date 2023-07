A70 / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Die unzureichend gesicherte Ladung eines Sattelaufliegers führte am Montagmorgen, 10. Juli 2023, zu einer größeren Aufräum- und Reinigungsaktion.

Der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges wollte von der B85 aus Richtung Kulmbach kommend auf die A70 in Fahrtrichtung Bamberg auffahren. Im Kurvenbereich durchbrachen zirka 200 Bierkästen die Bordwand des Fahrzeuges und landeten auf der Fahrbahn sowie dem angrenzenden Grünstreifen. Während der mehrstündigen Aufräumarbeiten blieb die Auffahrt der A70 in Richtung Bamberg voll gesperrt. Das Technische Hilfswerk Kulmbach unterstützte bei der Bergung an der Unfallörtlichkeit. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, da die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.