EURASBURG, BAB A95, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN / MÜNCHEN. Nachdem einem Mann am Mittwochmorgen, 12. Juli 2023, auf einem Parkplatz an der BAB A95 von einem Unbekannten der Pkw geraubt wurde, konnte die Polizei das leere Fahrzeug später an der BAB A92 im Landkreis Freising auffinden. Beamten der Bundespolizei München gelang es am Nachmittag desselben Tages den mutmaßlichen Täter am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt festzunehmen. Der 22-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer wartete am Mittwoch (12.07.2023) gegen 04.40 Uhr morgens auf einem Parkplatz an der A95 auf den Pannendienst, als ein Unbekannter mit seinem Pkw ebenfalls auf den Parkplatz fuhr. Der Unbekannte bedrohte den 47-Jährigen, raubte dessen Pkw VW und flüchtete damit. Über Erkenntnisse nach einer Überprüfung des Kennzeichens des Pkw, mit welchem der Täter an die Tatörtlichkeit gekommen war und den er dort zurückgelassen hatte, konnte die verständigte Polizei rasch entsprechende Fahndungsmaßnahmen einleiten.

Der geraubte, leere Pkw VW wurde von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Freising gegen 05.30 auf der Autobahn A92 an der Anschlussstelle Eching-Ost gefunden und sichergestellt. Nach dem Tatverdächtigen, einen 22-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen, der im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnt, wurde weiter gefahndet. Gegen 17.20 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei München am Münchner Hauptbahnhof den Gesuchten und nahmen ihn fest.

Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizei und wurde am heutigen Donnerstag (13.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen schweren Raubes erlassen, der Beschuldigte wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat durch die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II dauern an.