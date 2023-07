BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstag ist in den frühen Morgenstunden an einem Holzschuppen nahe eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge handelte vorbildlich, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen 03:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den Brand, hat umgehend die Bewohner geweckt und einen Notruf abgesetzt. Die beiden Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unverletzt verlassen. Ein überdachter Schuppen hat nach aktuellem Stand aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. An der Fassade und am Dachstuhl entstanden jedoch Rauch- und Löschwasserschäden. Die Schadenssummer beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf circa 350.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären.