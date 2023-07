Ladung auf Lkw zu hoch – Zwei Unterführungen und ein Pkw beschädigt

ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag blieb ein Lkw mit seiner Ladung an zwei Unterführungen hängen und beschädigte zudem einen nachfolgenden Pkw. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Die Mitteilung über den Verkehrsunfall ging gegen 14:40 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Der betroffene Lkw war von der Schönbornstraße aus auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring in Richtung Stockstadt unterwegs. Der auf dem Lkw befindliche Bagger war hierbei so verladen, dass die maximale Fahrzeughöhe von vier Metern nicht mehr eingehalten wurde.

In der Folge blieb der Lkw zunächst an der Unterführung der Auhofstraße hängen und beschädigte hierbei sowohl die Brücke, als auch den Bagger selbst. An der nächsten Bahnunterführung kollidierte der Baggerarm erneut mit der Tunneldecke und der Lkw kam zum Stehen. Durch herabfallende Brückenteile wurde zudem ein nachfahrender Pkw beschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Hierbei wurden die beiden Unterführungen durch den städtischen Bauhof bzw. die Deutsche Bahn geprüft, die glücklicherweise keine Beeinträchtigungen der Statik feststellen konnten. Der Sachschaden an beiden Brücken beläuft sich auf rund 6.000 Euro. In der Folgewoche werden diese nochmals durch einen Gutachter überprüft.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 14:30 Uhr und 17:40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Kurmainzer Weg ein geparkter Mazda beschädigt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, wurde in der Seebornstraße ein geparkter VW beschädigt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Mittwoch, zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr, wurde auf dem BAUHAUS-Parkplatz in der Kulmbacher Straße ein geparkter Dacia beschädigt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Waldfriedhof in der Büchelbergstraße ein geparkter Cupra angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde im Hof eines Anwesens in der Ziegelbergstraße ein geparkter Opel mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde am Mittwoch in der Siemensstraße ein Bürocontainer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen ist hierfür ein Fahrzeug verantwortlich, welches im Hof gewendet hat.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde auf dem ALDI-Parkplatz in der Bahnhofstraße ein geparkter Skoda, vermutlich durch einen Einkaufswagen, beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.