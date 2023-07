PASSAU. Zwei Männer drangen gewaltsam in eine Wohnung ein. Auf der Flucht festgenommen. Die Kripo Passau ermittelt.

Am 12.07.2023, gegen 14.00 Uhr, verschafften sich ein 33-Jähriger und ein 31-Jähriger gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Stadtteil Haidenhof. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte dies und verständigte die Polizei. Kurz darauf verließen die beiden Männer die Wohnung und flüchteten. Den eingesetzten Beamten gelang es, die beiden Tatverdächtigen in der Nähe festzunehmen. Im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde noch am selben Tag vollstreckt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 33-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob die beiden Tatverdächtigen etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

Veröffentlicht am: 13.07.2023, 10:15 Uhr