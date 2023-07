BAMBERG. Am Mittwochnachmittag ergaunerten Trickbetrüger Geld und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages in Bamberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12.30 Uhr riefen Unbekannte bei einer 67-Jährigen aus Lichtenfels an und gaben sich als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus. Sie erzählten der Dame die übliche Geschichte vom schweren Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll und setzten sie so massiv unter Druck. Um den Sohn vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die Angerufene willigte ein, worauf die Täter sie nach Bamberg schickten. Vor dem Gerichtsgebäude am Wilhelmsplatz übergab die Dame dann Geld und Schmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages an einen unbekannten Mann. Die Wertsachen wurden in einer Thermotasche übergeben.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zwischen 165 und 170 Zentimeter groß

Kräftige Statur

Schwarze Haare und schwarzer Bart

Bekleidet mit einer Jeans und einem hellgrau-blauem T-Shirt

Da der Anruf in Lichtenfels einging, hat die zuständige Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Wilhelmsplatzes in Bamberg gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.