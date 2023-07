WÜRZBURG. Die intensiven Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen nach einer Serie von Einbrüchen im Stadtgebiet waren von Erfolg gekrönt. Eine dringend tatverdächtige Würzburgerin soll für eine Vielzahl von Einbrüchen verantwortlich sein und konnte festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter hielt den zuvor erwirkten Haftbefehl aufrecht. Die Tatverdächtige sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.



Serie von Einbrüchen in Geschäfte seit Oktober 2022

Wie bereits berichtet, ist es seit Oktober 2022 immer wieder zu Einbrüchen in verschiedene Geschäfte und Gaststätten in der Innenstadt, der Zellerau, im Frauenland und am Heuchelhof gekommen. Der zunächst unbekannte Dieb hatte es hierbei stets auf Bargeld oder sonstige wertvolle Gegenstände abgesehen und verschaffte sich in vielen Fällen gewaltsam über Fenster einen Zutritt. Die Kripo Würzburg hat Ermittlungen zu den bekannten Fällen intensiviert und mit Hochdruck an der Identifizierung des oder der Täter gearbeitet.



Festnahme einer 32-jährigen Tatverdächtigen

Im Rahmen von erneuten, gezielten Ermittlungen mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste verdichteten sich immer mehr Hinweise gegen eine 32-Jährige zu einem dringenden Tatverdacht. In der Folge wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund von zwölf Einbrüchen gegen die Frau erwirkt. Beamte der Kripo Würzburg nahmen die Frau am vergangenen Mittwoch fest. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten Teile der Beute und umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden.



Vorführung beim Ermittlungsrichter – Untersuchungshaftbefehl aufrechterhalten

Der Ermittlungsrichter hat den Untersuchungshaftbefehl auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufrechterhalten. Die Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Diese prüfen nun, ob die Frau auch für weitere Einbrüche im Stadtgebiet als Tatverdächtige in Frage kommt.