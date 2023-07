EBERN, LKR. HAßBERGE. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag eine Altardecke in einer Kirche in Brand geraten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass sich der Brand der Decke auf dem Nebenaltar in der St. Laurentius-Kirche zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr ausgebreitet haben muss. Durch das Feuer entstand ein Schaden am Altar, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beläuft.

Nach ersten Maßnahmen der Polizei Ebern hat nun die Kripo Schweinfurt die weiteren Ermittlungen übernommen und versucht nun insbesondere die genaue Ursache für das Feuer zu klären. Nach ersten Erkenntnissen kann die vorsätzliche Herbeiführung des Brandes nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die am Dienstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.