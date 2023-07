Ursprungsmeldung vom 12.07.2023, 14:00 Uhr

RAMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Montagmittag wird eine 33-jährige Frau vermisst, die sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei Hammelburg sucht nach der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 33-jährige wurde letztmals am Montag (10. Juli) gegen nach 06:00 Uhr an ihrem Wohnort in Ramsthal gesehen. Seit diesem Zeitpunkt bestand keinerlei Kontakt mehr zu ihren Angehörigen. Die Polizeiinspektion Hammelburg sucht zur Stunde nach der Frau und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und Hilfe benötigen.

Sie wird wie folgt beschrieben:

168 cm Körpergröße bei circa 150 kg Körpergewicht

Blonde schulterlange Haare

Möglicherweise dunkel gekleidet

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09732 / 906-0 bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden.