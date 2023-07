BAYREUTH. Am Mittwochmorgen kam es in Bayreuth, Am Mistelbach, zu einem sexuellen Übergriff auf eine Radfahrerin. Den Tatverdächtigen konnte die Polizei inzwischen festnehmen. Die Kripo Bayreuth sucht nach einem wichtigen Zeugen, welcher der Radfahrerin zu Hilfe kam.

Am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, war eine 30-jährige Radlerin auf dem Radweg am Mistelbach unterwegs. Auf Höhe des Spielplatzes überraschte sie ein Unbekannter, zog sie vom Rad und versuchte, sie zu begrapschen. Als sie sich lautstark wehrte, kam ihr ein Radfahrer zu Hilfe und der Unbekannte ergriff die Flucht. Wenig später wurde er jedoch von der Radlerin wiedererkannt und von zwei couragierten Männern (29 und 18) festgehalten. Die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt nahmen den 31-jährigen Tatverdächtigen fest.

Die Kripo Bayreuth sucht nun nach dem hilfsbereiten Radfahrer, der als wichtiger Zeuge gilt. Der Zeuge hatte die 30-Jährige nach dem Angriff noch zu ihrer Arbeitsstelle begleitet. Seine Beschreibung:

Zirka 45 Jahre alt

175 Zentimeter groß

Dreitagebart

Trug einen grauen Fahrradhelm

Fuhr auf einem grauen E-Bike.

Erkennen Sie den Mann oder sich selbst in der Beschreibung, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.