Unfallflucht am Kreisverkehr - Wer hat etwas gesehen?

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen ist es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem Kreisel nach der Abfahrt von der A3 gekommen. Ein Lkw war einem Pkw aufgefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 07:20 Uhr hat sich der Unfall ereignet. Ein Lkw ist hierbei einem roten Skoda Fabia aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt am Kreisverkehr an der Autobahnabfahrt Kleinostheim abbremsen musste. Der Skoda-Fahrer wartete am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kleinostheim auf den Lkw. Dieser ist jedoch in Richtung Aschaffenburg davongefahren, ohne sich zu erkennen zu geben.

An dem Skoda ist ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Von dem Lkw ist lediglich bekannt, dass er einen Lack in der Farbe Metallic-blau haben muss.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Unbekannte haben am Dienstagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr Gebetskerzen in der Marienkirche zerbrochen und Wachs auf dem Boden verteilt.



ASCHAFFENBURG - DAMM. In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag, 21:00 Uhr, wurde ein grauer Audi A4 an der rechten Fahrzeugseite bei einer Unfallflucht beschädigt. Dem Schadensbild nach könnte ein Fahrradpedal die Kratzer verursacht haben. Das Fahrzeug stand in der Dahlemstraße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am vergangenen Samstag wurde ein grauer VW Golf auf dem Parkplatz der Gaststätte "Zum Jule Otto" in der Hauptstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war dort zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr geparkt und hat nun einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:30 und 16:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines BMW X5 eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug stand in einem Hof in der Klingerstraße.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.