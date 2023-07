WEISENDORF. (818) Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein tödlicher Verkehrsunfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:00 Uhr war die 65-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia auf der Staatsstraße 2259 von Weisendorf in Richtung Gerhardshofen unterwegs. Kurz vor Rezelsdorf wollte sie nach links in Richtung Oberreichenbach abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kraftrad. Durch die Wucht der Kollision erlitt der 25-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen unterstützt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Weisendorf sperrten die Unfallstelle ab.

Die Polizei ist bei der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Beamten richten sich deshalb an Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere werden zwei Verkehrsteilnehmer, welche ihre Wahrnehmungen bereits Einsatzkräften der Feuerwehr mitgeteilt haben, gebeten, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09132 – 78090 entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler