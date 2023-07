REGENSBURG. Am 11. Juli 2023, gegen 23:05 Uhr raubten zwei Unbekannte das Handy eines Mannes. Kurz vorher versuchten die Männer nahe der Tankstelle einem anderen Mann Zigarettentabak zu rauben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend kaufte sich ein 23-jähriger in einer Tankstelle in der Landshuter Straße / Alemannenstraße Zigarettentabak. Vor der Tankstelle sprachen ihn dann zwei Personen an und forderten Zigaretten von ihm. Weil der 23-Jährige dies verweigerte, sollen die Männer versucht haben, ihm den Tabak zu entreißen. Dies gelang nicht, der Mann floh in die Tankstelle und verständigte die Polizei. Er blieb unverletzt.

Während der 23-Jährige auf die Polizei wartete, sah er, wie die Männer in der Nähe einen weiteren Mann in unmittelbarer Nähe der Tankstelle attackierten. Beim Eintreffen der Polizei gab der angegriffene Mann an, dass er von den beiden anderen zu Boden geschlagen worden war. Sein Handy sei ihm geraubt worden. Durch den Raub war der Mann leicht verletzt worden. Außerdem sollen die beiden Männer den 25-Jährigen schon vor der Tat in der Nähe angesprochen und ihn nach aktuellem Stand in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt haben.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Männer, die folgendermaßen beschrieben wurden:

Tatverdächtiger 1:

Ca. 25 Jahre alt

Schlank

Arabische Erscheinung

Kurze Haare

Trug einen 3-Tage-Bart

Bekleidet mit schwarzem T-Shirt

Tatverdächtiger 2:

Ca. 25 Jahre alt

Schlank

Arabische Erscheinung

Kurze Haare

Ein Tatzusammenhang erscheint nach derzeitigem Ermittlungsstand äußerst wahrscheinlich. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Taten. Wenn Sie Hinweise geben können, die zur Ermittlung der Täter führen könnten oder wenn Sie sonst etwas wahrgenommen haben, das möglicherweise im Zusammenhang mit den Geschehnissen steht, rufen Sie bitte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 an.